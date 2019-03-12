تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى المصرى...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، في دوري القسم الأول، على النحو التالي :

سموحة × الاسماعيلي (الأسبوع الـ 25) : محمود عاشور ويعاونه أحمد حسام وشريف عبد الله، وعمرو عبد العاطي حكما رابعا، وكل من أحمد حمدي وأسامة إسماعيل حكما خامسا.

الجونة × الاتحاد (الأسبوع الـ 26) : محمد الصباحي ويعاونه احمد التلاوي وأحمد الكيال، وأيمن منصور حكما رابعا، وكل من وائل فرحان ومحمد يوسف حكما خامسا.