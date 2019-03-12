كوالياريلا ثاني لاعب يبلغ 36 عاماً يحرز 20 هدفاً في تاريخ الدوري الإيطالي

اسماء السيد - اصبح الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا مهاجم نادي سمبدوريا ثاني لاعب يبلغ 36 عاماً ينجح في تسجيل 20 هدفاً خلال موسم واحد في تاريخ الدوري الإيطالي.

وكان كوالياريلا قد سجل هدفاً من ركلة جزاء في المباراة التي خسرها سمبدوريا أمام اتالانتا بهدفين لهدف في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي ، ليرفع بذلك رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 20 هدفاً ليتصدر ترتيب هدافي "الكالتشيو".

وكان الإيطالي لوكا توني أول لاعب يتجاوز 36 عاماً وينجح في إحراز 20 هدفاً في 34 مباراة عندما كان لاعباً في صفوف نادي هيلاس فيرونا في موسم (2013-2014) ثم سجل 22 هدفاً في 38 مباراة في موسم (2014-2015) ليتوج بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوري الإيطالي.

يشار الى أن كوالياريلا سجل 19 هدفاً لصالح سمبدوريا خلال الموسم الماضي قادته لاحتلال المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة ، فيما يتجه هذا الموسم لتكرار إنجاز لوكا توني والفوز بـ"الحذاء الذهبي" و هو على مشارف الاعتزال ، رغم المنافسة القوية من ملاحقيه المباشرين البولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم أي سي ميلان و البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، حيث يتخلفان عنه بفارق هدف واحد فقط بعدما سجل كل منهما 19 هدفاً.

