شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعد ثنائي حراس مرمى الشباب للتدريب مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق سليمان مدرب حراس المرمي بالأهلي على تصعيد ثنائي حراسة المرمى بفريق الشباب حمزة علاء ورمضان مصطفى للتدريب مع الفريق الأول. Advertisements وجاء قرار سليمان بتصعيد ثنائي حراسة المرمى لتعويض غياب حارسي الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي للإصابة. واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الإثنين، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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