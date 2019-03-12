شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تجهز المصارعة للبطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب المصارعة فى معسكر مغلق بالمنوفية فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام بتونس 23 مارس الجارى .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 20 من الشهر الجارى ، أى قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام فقط ، حتى يتم تجهيز اللاعبين وإعدادهم جيدا ، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية خلال المنافسات الأفريقية .

يذكر أن اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار فتح تحقيقا فى واقعة عدم مشاركة ثنائى المنتخب ابراهيم عبد الحميد و جمال عبد الناصر فى بطولة نيكولا بتروف التى أقيمت ببلغاريا لعدم حضور مسئولى البعثة إجراءات قرعة المصارعة الحرة