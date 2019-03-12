شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تجهز المصارعة للبطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب المصارعة فى معسكر مغلق بالمنوفية فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام بتونس 23 مارس الجارى .
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 20 من الشهر الجارى ، أى قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام فقط ، حتى يتم تجهيز اللاعبين وإعدادهم جيدا ، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية خلال المنافسات الأفريقية .
يذكر أن اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار فتح تحقيقا فى واقعة عدم مشاركة ثنائى المنتخب ابراهيم عبد الحميد و جمال عبد الناصر فى بطولة نيكولا بتروف التى أقيمت ببلغاريا لعدم حضور مسئولى البعثة إجراءات قرعة المصارعة الحرة
كانت هذه تفاصيل خبر المنوفية تجهز المصارعة للبطولة الأفريقية بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.