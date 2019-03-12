لاسارتى يجتمع بسعد سمير.. ومحاضرة15 دقيقة مع لاعبى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش.
وقام لاسارتي بتوجيه عدة نصائح لسعد سمير خلال الجلسة الخاصة التي استمرت 5 دقائق تقريبا.
كما حرص لاسارتي على الاجتماع باللاعبين مع بداية المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، لمدة 15 دقيقة تحدث خلالها عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ببرج العرب في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وركز لاسارتي للاعبيه خلال اجتماع اليوم علي ضرور التركيز في الفترة المقبلة لتفادي السلبيات والفوز في مباراة شبيبة الساورة الجزائري من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة.
واستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين.
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