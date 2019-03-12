شكرا لقرائتكم خبر عن #جمهور_الاهلى_يثق_بلاعبيه.. هاشتاج لدعم الفريق قبل مباراة شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة من المباراة الأخيرة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، تصدر هاشتاج "جمهور الأهلى يثق بلاعبيه" الترند، من أجل دعم الفريق قبل المباراة الأخيرة للفريق أمام شبيبة الساورة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام "فيتا كلوب".

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على توجيه رسائل تحفيز للاعبى الفريق، من أجل الفوز فى المباراة المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل، فى إطار التأكيد على ضرورة تخطى عقبة شبيبة الساورة والصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.













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يذكر أن النادى الأهلى بدأ اليوم الاستعداد لهذه المباراة، حيث من المقرر بدء تدريب الفريق باستاد التتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق عقب العودة من الكونغو، ويعقد لاسارتى المدير الفنى للفريق جلسة مهمة مع لاعبيه للحديث عن الأخطاء التى تكررت فى مباريات الفريق الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص أمام مرمى المنافس وكذلك الأخطاء الدفاعية وهى الأمور التى تستوجب حلا سريعا قبل مواجهة يوم السبت.