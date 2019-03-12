شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لمهاجمى الإسماعيلى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير تدريبات خاصة للمهاجمين ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة سموحة فى الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب لحساب الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى. ويتطلع الجهاز الفنى لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق من أجل تسجيل الأهداف وإرباك المنافس. Advertisements ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا وما زال لديه 5 مباريات مؤجلة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دروس خصوصية لمهاجمى الإسماعيلى قبل مواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.