مواجهات مصرية قوية لسيدات الاسكواش فى دور الـ16 ببطولة بلاك بول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، في الثالثة والنصف عصراً منافسات دور الـ 16 من بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش، والتي تقام بالتجمع الخامس، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 107 آلاف دولار.
وتشهد المباريات ظهور البطلات المصنفات الاوائل على العالم، حيث تلتقي الانجليزية لورا ماسارو المصنفة السابعة مع المصرية يثرب عادل ، وفي الرابعة والربع تلتقي المصرية نو الطيب المصنفة الثالثة عالميا مع المصرية هانيا الحمامي المصنفة السادسة عشرة.
وتشهد الساعة الخامسة مساء اليوم ظهور المصنفة الاولى عالميا رنيم الوليلي، حيث تلتقي المصرية روان العربي المصنفة 21 عالميا، وفي السادسة الا الربع تلتقي المصرية نوران جوهر المصنفة الثامنة مع مواطنتها سلمى هاني الثانية عشرة في ثالث مواجهات اليوم المصرية الخالصة.
وفي السادسة والنصف تلتقي الويلزية تسني ايفانز المصنفة الخامسة عشرة التي فازت على المصرية مريم متولي التاسعة عشرة .
وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية تجمع المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا مع الانجليزية أليسون ويترز المصنفة التاسعة .
افتتاح البطولة
افتتاح بلاك بول
جانب من الحضور الجماهيري
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