شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عبد الحليم "ابن ميت عقبة البار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من جماهير الزمالك يستطيع أن يختلف على حب وعطاء أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق للقلعة البيضاء وإخلاصه لجدران البيت الأببيض أينما كان وفى أي موقع.

وعاد أحمد عبد الحليم مؤخرًا للزمالك لاكتشاف المواهب الصاعدة لقلعة ميت عقبة من خلال لجنة "كشافين" سيكونها للمساهمة فى دعم صفوف الفريق الأبيض بمواهب صاعدة فى المرحلة المقبلة بعد شفائة من الوعكة الصحية التى لحقت به فى الفترة الأخيرة ويرصد ”الخليج 365” لقطات لنجم الزمالك وبعض من حياته الخاصة فى الصور التالية.



أحمد عبد الحليم



أحمد عبد الحليم و زوجته

Advertisements



أحمد عبد الحليم أيام اللعب فى الزمالك



أحمد عبد الحليم لحظة تسلمه مهام عمله الجديد فى الزمالك



أحمد عبد الحليم و أبنته الممثلة هند