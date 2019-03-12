شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. احتفالات لاعبى الزمالك بالأهداف "أنواع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا فرحة تعٌلو على فرحة اللاعب بعد إحرازه هدفًا لفريقه يتوج به مجهوده داخل الملعب ويدون بها اسمه فى سجلات ناديه ولذا تتميز فرحة إحراز الأهداف، خاصة أن كل لاعب يحرص على أن يسجل له طريقة خاصة تميزه بين عشاقه عقب تسجيل أى هدف، وإن تحدثنا عن فريق الزمالك الذى تألق أغلب لاعبيه هذا الموسم بعد تصدرهم لجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة، و"الريمونتادا" بتصدر مجموعته الرابعة ببطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط بعدما كان الفريق متذيل المجموعة.. فبالطبع كان لنجوم الأبيض احتفالاتهم المميزة التى يستعرضها ”الخليج 365” فى التقرير التالى..

- ساسى تخصص "رقص"

اشتهر التونسى فرجانى ساسى، المنضم للزمالك، بداية من الموسم الجارى، بالرقص عقب إحرازه للأهداف بعد احتفاله الشهير فى أتوبيس الفريق بالرقص على أحد الأغانى وجاءت آخر احتفالات ساسى عندما ذهب لـ"الرقص" مع جنش عقب هدفه فى مرمى جورماهيا الكينى، فى مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى انتهت لصالح الأبيض برباعية نظيفة.

أحرز فرجانى ساسى 8 أهداف مع الزمالك بواقع 6 أهداف ببطولة الدورى الممتاز وهدفين فى الكونفدرالية، خلال مشاركته فى 17 مباراة بالدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية و4 مباريات بالبطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى.

- كهربا "ملك الحركات"

أما محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك فيتميز بالعديد من الحركات للاحتفال بالأهداف مع زملاءه فبدأ الموسم بتقليد رقصة زميله إبراهيم حسن ثم قرر تغيير الاحتفال لاستخدام طريقة أخرى فى إشارة إنه لا يلتفت إلى أية انتقادات وتركيزه فى الملعب.

كهربا سجل مع الزمالك هذا الموسم 11 هدفًا، بمعدل 10 أهداف فى الدورى وهدف فى بطولة الكونفدرالية، خلال مشاركته فى 18 مباراة فى الدورى و8 مباريات فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية مباراتين فى كأس مصر، ومباراة السوبر المصرى السعودى.

- محمود علاء "عاشق الانزلاق"

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بينما تميز محمود علاء مدافع الزمالك وهداف الفريق محليا بطريقة احتفاله بالأهداف التى يقوم خلالها بـ"الانزلاق" على أرض الملعب بقوة للتعبير عن فرحته بإحراز أى هدف.

محمود علاء شارك فى 7 مباريات ببطولة الكونفدرالية احرز خلالهم هدفًا، فيما شارك فى 18 مباراة فى بطولة الدورى الممتاز، احرز خلالهم 12 هدفًا ليتصدر قائمة هدافى الدورى الممتاز، بالتساوى مع أحمد على، مهاجم المقاولون العرب، كما شارك فى مباراتين ببطولة كأس مصر، احرز خلالهم هدفًا، بالإضافة لمشاركته مع الأبيض فى 4 مباريات بالبطولة العربية.

- طارق حامد يحتفل بـ"الضربة القاضية"

يُعتبر طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك من أكثر اللاعبين عنفاً فى الاحتفال مع زملاءه بالأهداف حيث صنف الكثيرون طريقته بالاحتفال بـ"الضربة القاضية" سواء مع الأبيض أو خلال مباريات المنتخب الوطنى ورغم إن لاعب وسط الزمالك المتألق فى السنوات الأخيرة مع الزمالك والمنتخب لم يسجل هدفا هذا الموسم مع الأبيض إلا إنه يواصل الاحتفال بأهداف زملائه ولكنه مؤخراً بات يركز أكثر فى دوره كواحدا من "كباتن" الفريق الأبيض أكثر من الاحتفال بالأهداف حيث يحرص على توجيه بعض زملائه عقب الأهداف لمواصلة اللعب بجدية.

- "صداقة اللاعبين" تظهر بعد التسجيل

يتميز فريق الزمالك هذا الموسم بترابط لاعبيه سويًا بشكل كبير وهو الأمر الذى يظهر بوضوح عقب الاحتفال بأى هدف يحرزه الأبيض سواء محليا أو أفريقيًا، حيث يحرص اللاعبين على مشاركة الفرحة بينهما، بالإضافة إلى حرصهم على إهداء الأهداف للاعبين الغائبين وهو ما ظهر عقب مباراة جورماهيا بالكونفدرالية بعدما قام لاعبو الزمالك بإهداء الفوز للثنائى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الذى تغيب عن اللقاء للمشاركة فى تشيع جثمان والده بالمغرب، حيث حرص لاعبى الأبيض على رفع قميصه هو ومصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، الغائب عن صفوف الفريق للإصابة، وذلك فى غرفة الملابس لدعمه بعد الفوز على جورماهيا برباعية نظيفة.

ويتميز البعض بالاحتفال مع لاعب بعينه حيث ذهب عمر السعيد فى أغلب الأحيان عند تسجيله هدفا إلى عماد السيد وظهر مؤخرا علاقة صداقة أخرى بذهاب أوباما إلى الثنائى إبراهيم حسن وبهاء مجدى حيث يوجد مناوشات بينهما دائماً خارج المستطيل الأخضر فى إطار العلاقة القوية التى تربطهم.