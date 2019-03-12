20 ألف جنيه مكافأة الفوز للاعبين فى كل مباراة بأمم أفريقيا 2019

كتب محمد مراد - حاتم رضا

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة لائحة المكافآت التى يقدمها الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 من أجل تحفيز اللاعبين قبل البطولة المطالبين بالفوز بها.

وكشف مصدر مطلع بالجبلاية لـ"اليوم السابع" عن أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدرس رصد مكافأة 20 ألف جنيه لكل لاعب فى حالة الفوز بكل مباراة فى دور المجموعات على أن تزيد فى الأدوار التالية لتحفيز اللاعبين على تحقيق البطولة خاصة أنها تقام على الأراضى المصرية.