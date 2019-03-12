محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
عشاق كرة القدم على موعد اليوم الثلاثاء مع عدد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري.
وسيقود المدير الفني حسام حسن سموحة أمام الإسماعيلي بالدوري، في أول مباراة للعميد مع الفريق السكندري.
وسيلتقي يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، ومانششستر سيتي أمام شالكه، في إياب دور الـ16 لتشامبيونزليج.
ونستعرض أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين عليها:
- دوري أبطال أوروبا:
22:00.. مانشستر سيتي وشالكه.. beIN SPORTS HD 2.. بتعليق علي محمد علي ومحمد بركات.
22:00.. يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. beIN SPORTS HD 1.. بتعليق حفيظ دراجي وسوار الذهب.
- الدوري المصري الممتاز:
15:00.. الجونة والاتحاد السكندري.. On Sport HD.. بتعليق رامي بهجت.
17:30.. سموحة والإسماعيلي.. On Sport HD.. بتعليق أيمن الكاشف.
- الدوري الفرنسي:
20:00.. ديجون وباريس سان جيرمان.. beIN SPORTS HD 6.. بتعليق نوفل باشي.
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الثلاثاء.. موقعتان بدوري الأبطال.. وأول ظهور لحسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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