ليغا سوا.. عاد زيدان فهل تعود الألقاب!

من دون شك قرار عودة زين الدين زيدان لمنصب مدرب ريال مدريد الحالي هو الخيار الأفضل بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي العاصمي وهو مفضل للجماهير على حساب جوزيه مورينيو وباقي الخيارات المتاحة.

نعم زيدان مدرب كبير سيطر على أوروبا بالكامل لكنه سوف يفتقد هذه المرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب القاتل للمنافسين تهديفيا والذي طالما ما تسبب في سعادة المدرب الفرنسي.

لا يمكن نسيان كذلك أن زيدان فقد بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا في الموسم الماضي لمصلحة نادي برشلونة رغم تواجد لاعب بقيمة رونالدو بين صفوف الفريق.

أكثر ما يحتاجه زيدان حاليا ليس فقط مساندة جماهير المرينغي بل الدعم المادي من قبل فلورنتينو بيريز من خلال ضم صفقات من العيار الثقيل مع تواجد خيارات هجومية مثل هاري كين وماورو ايكاردي وفي الوسط الهجومي بقيمة نيمار أو مبابي أو هازارد وكذلك في الدفاع هناك أكانجي، دي ليخت، فان ديك وخاليدو كوليبالي.