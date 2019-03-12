غوارديولا: مانشستر سيتي لا يزال فريقاً مراهقاً

فاز بيب غوارديولا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرة واحدة كلاعب ومرتين كمدرب مع برشلونة، لكن فريقه الحالي مانشستر سيتي لم يتوج باللقب بعد ما دعا المدرب للقول إن بطل إنجلترا لا يزال مراهقاً في هذه المسابقة القارية.

وفاز سيتي 3-2 خارج أرضه على شالكه الألماني في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال، وسيخوض لقاء الإياب في إستاد الاتحاد اليوم الثلاثاء، لكن غوارديولا لا يفكر بشكل مبكر في إمكانية المنافسة على اللقب.

وقال غوارديولا للصحافيين: “يمكن أن نقطع خطوة إضافية هذا الموسم لكن الفريق يحتاج إلى 20 أو 30 عاماً.. لا يمكن أن ننكر أنه إذا وصلنا إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة فإن ذلك سيعد بمثابة خطوة إضافية لكن أعتقد أنه عند المقارنة مع فرق أخرى لا يمكن أن يكون النجاح مرة واحدة كافياً. نحن مراهقون في هذه المسابقة”.

ورغم أن نتيجة الذهاب تمنح سيتي أفضلية للظهور في دور الثمانية فإن غوارديولا حذر من الاسترخاء أو الشعور بهولة التأهل.

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وقال المدرب بعد خروج ريال مدريد حامل اللقب وباريس سان جيرمان من أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد رغم فوزهما خارج الأرض ذهاباً: “إنها 90 دقيقة من العمل الشاق ولا تزال أمامنا مهمة يجب أن نؤديها”.

ورفض غوارديولا متصدر الدوري الإنجليزي وضع أي ضغوط على لاعبيه لإحراز اللقب.

وقال مدرب برشلونة السابق: “الفرق التي خرجت من دور المجموعات كانت تملك الرغبة أيضاً.. إذا لم تفز يمكن محاولة الفوز الموسم المقبل”.

وأضاف غوارديولا: “لا أشعر بهذا النوع من الضغط للفوز باللقب.. تشيلسي قضى فترة طويلة قبل أن يحرز اللقب (للمرة الوحيدة في 2012).. يرغب الجميع في الفوز لكني لا أشعر بالضغط”.