زيدان يبدأ مهمة إعادة البناء في ريال مدريد

عاد زين الدين زيدان صاحب الشعبية إلى ريال مدريد لتولي المهمة للمرة الثانية أمس الإثنين، مع خطط لإعادة بناء العملاق الإسباني الذي عانى من أزمة منذ رحيل المدرب الفرنسي عنه في مايو (أيار) الماضي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز لا سابق له. وفاز زيدان أيضاً بلقب الدوري الإسباني في 2017 ضمن تسعة ألقاب حصدها هناك قبل أن يرحل عن العملاق الأوروبي، لكن الفريق عانى من موسم محبط في غيابه وأقال أولاً يولن لوبتيغي، قبل أن يفعل الأمر ذاته مع سانتياغو سولاري. واستعان رئيس ريال، فلورنتينو بيريز، مجدداً بزيدان الذي تولى المهمة في المرة الأولى خلفاً لرافائيل بينيتز في 2016 وقاد النادي سريعاً لتحقيق المجد الأوروبي، لكنه هذه المرة سيتولى المهمة دون وجود الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو. وترك انتقال المهاجم البرتغالي في يوليو (تموز) الماضي إلى يوفنتوس أثراً سلبياً كبيراً على ريال هذا الموسم، بينما عانى لاعبون كبار مثل مارسيلو وإيسكو وغاريث بيل، وستتمثل مهمة زيدان هذه المرة في محاولة إعادة الفريق إلى مستواه العالي السابق. وسيتعين على زيدان مراقبة مجموعة من اللاعبين الجدد الذين اعتمد عليهم سولاري مثل فينيسيوس جونيور البالغ عمره 18 عاماً، والظهير الأيسر سيرجيو ريغيلون، ولاعب الوسط ماركوس يورينتي، إضافة إلى انتظار التعاقد مع لاعبين جدد. هدف رئيسي وبات من المرجح أن يكون لاعب تشيلسي، إيدن هازارد، هو الهدف الرئيسي في ظل إعلان اللاعب البلجيكي أكثر من مرة سابقاً عن إعجابه بزيدان الذي فاز كلاعب بكأس العالم مع فرنسا. وأجرت صحيفة ماركا اقتراعاً وقال 56% من المشاركين، البالغ عددهم حوالي 128 ألف شخص، إن هازارد يجب أن يكون الهدف الرئيسي لريال هذا الصيف، بينما جاء مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين ،في المركز الثاني بنسبة 10%، ثم نيمار بـ9%. وقالت صحيفة دياريو سبورت إن لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، نيمار ،سيكون الهدف الرئيسي لريال في فترة الانتقالات لتعويض رحيل رونالدو، وذكرت أن النادي الإسباني قد يدفع 350 مليون يورو (393.65 مليون دولار) لضم اللاعب البرازيلي. وخلال كلمات بيريز في تقديم زيدان تحدث رئيس النادي بدعابة عن كيليان مبابي زميل نيمار في باريس سان جيرمان، وقال رئيس ريال مدريد: “زيدان فرنسي لذا ربما يفعل شيئاً من أجل ضم مبابي”. وفي اقتراع صحيفة ماركا قال 74% من المشاركين إن خط الهجوم هو أكثر الخطوط التي تحتاج إلى تدعيم. لكن ريال عانى هذا الموسم في منتصف الملعب مع تراجع مستوى توني كروس لاعب منتخب ألمانيا ولوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعدما وصل مع كرواتيا إلى نهائي كأس العالم. وسيكون زيدان مطالباً الآن بتقييم تشكيلته الحالية قبل أن يقرر إذا ما كان ريال يحتاج أيضاً إلى تدعيم في وسط الملعب إضافة إلى تحديد مصير لاعبين أبعدهم سولاري. وكان لاعب وسط إسبانيا، إيسكو، من أبرز لاعبي ريال تحت قيادة زيدان، خاصة في 2017، عندما كان يلعب في المركز خلف رونالدو وكريم بنزيما، وساهم في الفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال، لكنه تراجع في الموسم التالي.