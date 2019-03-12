اليوم.. انطلاق مباريات التقسيم لعالمية الأوليمبياد الخاص أبوظبى 2019

تنطلق اليوم، مباريات التقسيم فى 19 رياضة من بين الرياضات العالمية للأوليمبياد الخاص أبوظبى 2019، وسوف تقام مباريات التقسيم على نفس الملاعب التى ستقام عليها المنافسات الرسمية وهى 9 أماكن ففى مدينة أبوظبى ستقام بأدنك 11 رياضة هى الريشة الطائرة، السلة، البوتشى، الجمباز سواء الفنى أو الايقاعى، الجودو، تنس الطاولة، رفع الاثقال، التزلج على العجلات، الكرة الطائرة، كرة اليد.

وتأتى عملية التقسم التى تتم قبل انطلاق المسابقات الرسمية للتأكيد على حصول كل لاعب على حقه فى المنافسة الرياضية كاملة وأن

يدخل المنافسات الرسمية وفقا لقدرته ونوعه وعمره وهو أمر يمثل منتهى الحيادية التى يضمنها الاوليمبياد الخاص فى مسابقاته المختلفة.

كانت اللجنة التنفيذية من خلال مديرها العام خلفان المزروعى قد وقفت على كافة ترتيبات اقامة وفود الـ194 دولة سواء الذين سيقيمون فى أبوظبى أو فى دبى والاطلاع على كافة التجهيزات الخاصة بتدريب اللاعبين خاصة أن مباريات التقسيم سوف تقام يومى 12و13مارس.

وتبدأ منافسات ألعاب القوى على امتداد ثلاثة أيام

من يوم 16 الى 20 مارس، فيما تقام منافسات الريشة الطائرة على امتداد ستة ايام من يوم 15 حتى يوم 20، وكرة السلة من 15 إلى 20 مارس، أما كرة القدم الشاطئية فتقام منافساتها من يوم 16 وحتى 20، أما كرة القدم فتبدأ منافساتها ابتداء من يوم الافتتاح 14 مارس وتستمر حتى يوم 20 مارس.

وشهدت القاعة الرئيسية بأرض المعارض أدنيك اجتماعاً هاماً وموسعاً بين اللجنة الفنية للألعاب والاجهزة الفنية للدول المشاركة بالألعاب من أجل وضع الخطوط العريضة قبل انطلاق مباريات التقسيم بحضور د. عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولى، مدير عام الالعاب والمسابقات، كما شارك فيها مدربو الفراعنة.