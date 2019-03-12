اليوم.. صدام قوى بين الإسماعيلى وسموحة.. والجونة يستضيف الاتحاد

تقام اليوم الثلاثاء، مباراتان من العيار الثقيل بالدورى الممتاز، حيث يلتقى الجونة مع الاتحاد السكندرى فى الثالثة عصراً بملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة، فيما يحل الإسماعيلى ضيفاً على سموحة السكندرى فى الخامسة والنصف بملعب برج العرب فى الجولة 25 من البطولة.

ويسعى فريق الجونة صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة لمواصلة انتصاراته والزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة بعد الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يخوض حمادة صدقى، المدير الفنى للجونة، اللقاء بتشكيل يضم الحارس محمود الغرباوى، محمود الجزار، لؤى وائل، أحمد

على، عمرو سعداوى، سيرج أكا، أكرم توفيق، إسلام عبدالنعيم، محمد ناجى «جدو»، أحمد حمدى، أحمد ياسر ريان.

فى المقابل، يطمح فريق الاتحاد السكندرى صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة والمنتشى بانتصاره الكبير على الإنتاج الحربى برباعية مقابل هدفين لاستغلال الحالة المعنوية للاعبيه من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

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ويعتمد حلمى طولان، المدير الفنى لزعيم الثغر، على الحارس الهانى سليمان، وفى الدفاع السيد سالم، محمود رزق، محمد أنور، أحمد توفيق، وفى الوسط

نور السيد، مانجا، خالد الغندور، عمار حمدى، وفى الهجوم خالد قمر، تونى سيلفا.

وفى المباراة الثانية، يحاول سموحة السكندرى بقيادة حسام حسن تعويض خسارته من المقاولون العرب فى الجولة الماضية بنتيجة 2/1، والبحث عن الفوز رغم صعوبة مواجهة الدراويش للابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما تراجع الفريق للمركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

كما يسعى الإسماعيلى لاستعادة الانتصارات من جديد بعد تعادله فى الجولة الماضية مع طلائع الجيش دون أهداف، فى مواجهة الفرصة الأخير للمدير الفنى البلجيكى سيدومير بعد تراجع النتائج المحلية والإفريقية فى الفترة الأخيرة.

ويعتمد الدراويش على تشكيل يضم الحارس محمد فوزى وطارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى وأسامة إبراهيم ومارشال وعماد حمدى ومحمود دونجا وإبراهيم عبدالخالق وعبدالرحمن مجدى وشيلونجو.