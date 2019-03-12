٥٠ ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك بعد رباعية جورماهيا الكيني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية مدة يوم واحد فقط، عقب الفوز على جورماهيا الكينى بأربعة أهداف نظيفة، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتصدر الفريق قمة المجموعة الثالثة برصيد ثمانى نقاط، لتتبقى للاعبى الزمالك مباراة واحدة أمام حسين داى الجزائرى يوم الأحد المقبل بالجزائر، يحتاج فيها الفريق إلى التعادل، أو الفوز للتأهل لدور ربع النهائى.

عاشت الجماهير فرحة كبيرة بعد الفوز، واحتفلت مع اللاعبين، وهتفت لهم خصوصًا المايسترو فرجانى ساسى، بينما حرص اللاعبون على الاحتفال داخل غرفة خلع الملابس مع الجهاز الفنى وتلقوا مكالمة تليفونية من المستشار مرتضى منصور عبر موبايل أيمن حافظ المنسق العام، حيث قدم لهم التهنئة بالفوز، ووصفهم بأنهم كانوا رجالًا،

وطالبهم باستمرار الروح القتالية فى لقاء حسين داى الجزائرى.

وقرر رئيس النادى صرف 50 ألف جنيه مكافأة فورية للاعبى الفريق، لتحفيز اللاعبين قبل الجولة الختامية بالبطولة، وحثهم على التأهل للدور التالى.

فى الوقت نفسه تقرر توقيع عقوبة مالية على اللاعب حميد أحداد قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه، بسبب استهانته بالخصم فى مباراة جورماهيا ووقوفه على الكرة.

وأعلن رئيس النادى تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب التى كان مقررًا لها الخميس المقبل لتقام يوم 20 مارس الجارى.

وقال «منصور» إن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة لما بعد لقاء الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية أمام نصر حسين داى الجزائرى فى ختام دور المجموعات بالبطولة.

وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر إلى حازم إمام وأحمد مجاهد ومجدى عبدالغنى، أعضاء اتحاد الكرة على مساندتهم للزمالك فى مشواره الأفريقى.

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وأضاف «منصور»، أنه أحبط محاولة من بعض الجماهير بحرق صورة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وتابع: «أحبطنا محاولة من بعض الجماهير بحرق صورة لمحمود الخطيب، وكان الهدف منها هو إثارة الجماهير».

وأكمل «هدفنا هو الحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير، وهذه هى رسالتنا لكل الأطراف التى تحاول بث التعصب والفتنة بين الجماهير».

وعن عقوبة «كهربا» أشار إلى أنه وعد اللاعب برفع عقوبة الغرامة المالية فى حال إحراز هدفين فى مباراة حسين داى بواقع ١٥٠ ألف جنيه عن كل هدف.

من ناحيته عبر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق عن سعادته ورضاه عن أداء اللاعبين والفوز برباعية نظيفة، وأضاف «جروس» عقب المباراة أن الزمالك سعى للفوز منذ بداية المباراة واستحقه عن جدارة.

وقال «جروس» هناك مباراة صعبة متبقية أمام نصر حسين داى الجزائرى، مشددًا على أن التأهل لربع نهائى الكونفيدرالية لن يكون سهلًا.