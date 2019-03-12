كلوب: محمد صلاح الأفضل أمام بيرنلى والصحف الإنجليزية تدافع عنه

استحق محمد صلاح، أن يكسب احترام جماهير فريقه ليفربول الإنجليزى، بعد أن أسهم بشكل فعال فى فوز فريقه الأخير برباعية، على ضيفه بيرنلى ليقلص الريدز الفارق مع المتصدر مانشستر سيتى إلى نقطة واحدة، فى الصراع الشرس على لقب البريميرليج.

وسجل مهاجم ليفربول، هدفاً واحداً فقط فى المباريات الثماني الأخيرة، مما طرح تساؤلات بشأن دخول النجم المصرى فى «أزمة ثقة»، إلا أنه فى المباراة الأخيرة، رغم فشله فى هز الشباك، الأحد، أمام بيرنلى فى الجولة الـ30 من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، فقد أسهم بصناعة ٣ أهداف من الرباعية.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفاً، 17 فى الدورى الإنجليزى و3 فى دورى أبطال أوروبا.

وعاد «صلاح» إلى موقعه الأساسى فى الملعب خلال مواجهة بيرنلى، بعدما ظهر فى الجانب الهجومى الأيمن فى أغلب الأوقات، إلا أن حرية الحركة بالنسبة له بالتبادل مع ساديو مانى وروبيرتو فيرمينو كانت متواجدة أيضًا.

وبعيدًا عن التحركات داخل الملعب، فإن أرقام «صلاح» خلال المواجهة قد تثبت دقة ما تحدث

عنه «كلوب»، حيث يعد اللاعب الأكثر تصويبًا على المرمى من جانب الفريقين.

«صلاح» سدد خمس كرات على المرمى خلال اللقاء منها واحدة بين القائمين والعارضة، ولا يتساوى أى لاعب آخر معه سوى ساديو مانى الذى أطلق نفس العدد ولكن منها اثنتان نحو المرمى.

كما يتفوق «صلاح» أيضًا على جميع زملائه، باستثناء مانى وأرنولد المتساويان معه، فى صنع الهجمات وتحويل تمريرات حاسمة، بثلاث تمريرات لكل منهم.

المهاجم المصرى الذى لمس الكرة 58 مرة خلال اللقاء، كانت نسبة دقة التمريرات بالنسبة له 79.3%، إلا أنه ليس الأفضل بين زملائه فى ظل تفوق ستة لاعبين على نسبته.

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ورفض مدربه، الألمانى يورجن كلوب رفضاً قاطعاً هذه الادعاءات، وقال: «صلاح لا يعانى من أى أزمة ثقة»، متهما وسائل الإعلام بتضخيم الأمور.

وأوضح «ليست لصلاح أى مشكلة ثقة.. اليوم صلاح كان الأفضل بالرغم من أنه لم يسجل»، مضيفاً «أنا

متأكد أن العديد من التقييمات ستثبت أنه كان الأفضل أمام بيرنلى.. نعيش لحظة جيدة معاً».

أضاف مدرب ليفربول «مباراة جيدة، مباراة صعبة ولكنها جيدة، من الصعب دائمًا اللعب ضد بيرنلى لأسباب مختلفة، فى العادة هدف بيرنلى الأول سيكون غير صحيح، الشىء الجيد هو أنه كان فى وقتٍ مبكر، كان هناك ما يكفى من الوقت للرد و قلب النتيجة».

وواصل كلوب تصريحاته حول مباراة ليفربول وبيرنلى قائلاً، «الهدف المبكر ليس مشكلة كبيرة. حافظنا على هدوئنا، حققنا الأهداف فى بعض اللحظات الرائعة».

وسجل أهداف ليفربول، فيرمينو «هدفين»، وساديو مانى «هدفين»، فى الدقائق 19 و29 و67 و93 على التوالى، بينما جاء هدفى بيرنلى عن طريق أشلى ويستوود يوهان بيرج جودموندسون فى الدقيقتين 6 و91 من عمر المباراة.

وشارك محمد صلاح فى المباراة وقدم عرضاً جيداً، حيث تمكن من صناعة الهدف الأول لنادى ليفربول الذى سجله فيرمينو، بعدما نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلى الذى أودع الكرة فى الشباك بسهولة.

واتفقت الصحف الإنجليزية مع تصريحات «كلوب»، حيث وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلى حسب الدرجات من 1 إلى 10، وجاء تقييم الدولى المصرى اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.