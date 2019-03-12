المنتخب الأوليمبي يستدعي رمضان صبحي لمعسكر مارس

اتفق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، على استدعاء رمضان صبحي، لاعب الأهلي، لمعسكر الفريقالقومي في مارس.
قرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب، خصوصًا بعد
يلتقي المنتخب الأوليمبي مع هولندا وأمريكا وديًا في إسبانيا يومي 22 و26 مارس على الترتيب.
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