المنتخب الأوليمبي يستدعي رمضان صبحي لمعسكر مارس

اتفق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، على استدعاء رمضان صبحي، لاعب الأهلي، لمعسكر الفريق القومي في مارس. القومي في مارس. قرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب، خصوصًا بعد استبعاده من معسكر المنتخب الأول نهاية الشهر الجاري. يلتقي المنتخب الأوليمبي مع هولندا وأمريكا وديًا في إسبانيا يومي 22 و26 مارس على الترتيب.

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