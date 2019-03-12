تعرّف على إنجازات زين الدين زيدان مع ريال مدريد.. مدربًا ولاعبًا

يرتبط تاريخ ريال مدريد ارتباطًا وثيقًا بالفرنسي زين الدين زيدان، كان بطل الكأس الأوروبية التاسعة بهدفه الذي لا يُنسى في كلاسيكو، ثم استمر ارتباطه بريال مدريد بعد اعتزاله اللعب،

وشغل الفرنسي منصب المدرب الثاني للفريق، الذي فاز بكأس الأبطال العاشرة، ثم تولى قيادة فريق كاستيا لغاية الرابع من شهر يناير 2016، عندما تم تعيينه مدربًا للفريق الأول، وهو منصب شغله لغاية 31 مايو 2018.

مشوار زيدان كمدرب:

في أقل من ثلاثة مواسم حقق زيدان ما عجز الجميع عن تحقيقه: أصبح

المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وقاد زيدان فريق ريال مدريد في 149 مباراة محققًا الفوز في 104 مباريات، انتهت المباراة الأخيرة بالتتويج بالكأس، إلى جانب الألقاب التي أحرزها، حطّم الفرنسي أرقامًا قياسية عدة.. حقق في مبارياته الـ70 الأولى أفضل سجلٍ لمدرب في ريال مدريد (51 انتصارًا، 14 تعادلًا و5 هزائم)، إلى جانب ذلك حطم الفريق بقيادته الرقمالقياسي في كرة القدم الإسبانية لعدد المباريات المتتالية مع أهداف (73) ولعدد المباريات المتتالية من دون هزائم (40).

إنجازات زين الدين زيدان كمدرب:

3 دوري أبطال أوروبا

2 كأس العالم للأندية

2 كأس السوبر الأوروبي

1 الدوري الإسباني

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1 كأس السوبر الإسباني

مرحلة زين الدين زيدان كلاعب:

خلال المواسم الخمسة التي أمضاها في صفوف فريق ريال مدريد، فاز زيدان بكأس أبطال أوروبا (1)، كأس الإنتركونتيننتال (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الليغا (1) وكأس السوبر الإسباني (2). كذلك قاد المنتخب الفرنسي للتتويج بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا، وتوّج بجائزة الكرة الذهبية.

إنجازاته كلاعب في ريال مدريد:

1 كأس أبطال أوروبا

1 كأس الانتركونتيننتال

1 كأس السوبر الأوروبي

1 الدوري الإسباني

2 كأس السوبر الإسباني