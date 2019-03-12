فضحية قطرية جديدة بعد عجز الدوحة تنظيم مونديال 2022 بمفردها

تتوالى الفضائح القطرية تباعاً بعدما تكشف أمام العالم عدم قدرة النظام القطري على إنهاء أزمتها السياسية والاقتصادية.

ووفق المعارضة القطرية، سعت حكومة الدوحة للبحث عن فعاليات هزلية لإخفاء عزلتها المتزايدة، متشدقة بإطلاق مهرجان "أسباير" للطائرات الورقية، في محاولة ساذجة لإظهار قدرة الدوحة على تنظيم فعاليات دولية.

ويقول موقع "قطر يليكس"، إن الفضيحة الجديدة للسفه القطري، جاءت في وقت تزامن فيه إعلان الفيفا أنها تدرس إشراك الكويت وعمان في تنظيم مونديال 2022، بعدما تأكد أن الدوحة عاجزة بمفردها عن تنظيم البطولة الأهم بالشكل الذي يليق، بسبب صغر حجمها وسكانها وبنيتها التحتية.

وأعلنت وسائل إعلام قطرية انطلاق "مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية" في نسخته الثالثة، الأسبوع الماضي، بمشاركة فرق من 18 دولة، إذ تجاهلت أبواق تميم تحرك فيفا لإشراك عدة دول بتنظيم المونديال، وركزت على المهرجان الورقي ووصفته بالحدث الرياضي الضخم، مدعية جذبه 80 ألف زائر للترويج لقدرة الدوحة التنظيمية.

المهرجان يؤكد أن تميم حول الدوحة إلى رمز للسفه ومحل سخرية دول العالم، حيث يأتي بعد أشهر من فضيحة فشل إطلاق "طائرة المجد"، وهي الطائرة الورقية التي حملت صورة تميم وسعى بها تنظيم الحمدين إلى دخول لموسوعة جينيس.

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الحمدين تعاقد مع شركة صينية لتصنيعها بملايين الدولارات، ونظّم لها احتفالية باهظة للتفاخر بإنجازه الوهمي، لكن الحفل تحول لشاهد على السفه القطري بعد فشل الإطلاق.

وأكدت التقارير أن هذه الطائرة افتضح أمرها بعدما تم تجربتها في بكين قبل تصديرها للدوحة، مما يكشف أن عصابة الدوحة تتعمد تبذير المليارات على أكاذيب وخدع شيطانية لتأكدها من تلوث سمعتها الدولية نتيجة الدعم الفج للإرهاب وتمويل المتطرفين في كل بقاع العالم.

وتتوالى أشكال السفه القطر، فمنذ أسبوع أثارت دمية تفاخر بها أذناب تنظيم الحمدين في مطار حمد الدولي سخرية العديد من المسافرين، حيث شبهوا الدمية المخيفة بأحد دمى أفلام الرعب التي تكفي لإثارة الكوابيس في أحلام كل من يرى "مسخ" الحمدين، ولكنهم صدموا بعد تأكدهم من أن ثمن هذا الدب المخيف قد بلغ 7 مليون دولار.

الفضائح المتوالية للسفه القطري تأتي عقب فضح تقرير هندي في صحيفة "إيكونوميك تايمز" لعصابة الدوحة التي تجاهلت معاناة الشعب القطري وتفرغت لنزواتها، فأسست نادي الساعات الفاخرة للحديث عن عشق حاشية الحمدين للماركات العالمية، في مشهد يرسخ لحياة البذخ والثراء التي يعيشها نظام الأمير القطري الصغير في معزل عن الشعب المغلوب على أمره.

وانتقدت الصحيفة البذخ الذي تعيشه عصابة الدوحة رغم معاناة الكثير من مواطنيها، حيث نقلت عن أحد التجار المتخصصين في الساعات كشفه لفضيحة أن 500 ساعة قد صممت خصيصًا لعرضها في معرض هذا النادي، تتراوح أسعارها بين 6500 و7500 دولار، لكنها بيعت كلها لحاشية تنظيم الحمدين حتى قبل افتتاح المعرض.