الأهلي يواجه الطقس وباختاكور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

وسط درجة حرارة تصل إلى 15 مئوية، يسعى الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية من مباراته أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي اليوم ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على السد القطري 2 - 0، فيما يحتل باختاكور المركز الثاني بعد أن نجح في فرض التعادل 1 - 1 على مضيفه بيرسبوليس الإيراني.

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وينشد الأهلي تحقيق الفوز للاقتراب من ضمان التأهل عن هذه المجموعة، خاصة في حالة انتهاء مباراة السد وبيرسبوليس بالتعادل أو فوز الأول.

وسبق للأهلي أن واجه باختاكور عام 2005 وفاز عليه ذهابا في جدة 3 - 0، وخسر أمامه إيابا في طشقند 1 - 2، ليتأهل الأهلي متصدرا المجموعة بتحقيقه الفوز في 5 مباريات والخسارة في مباراة واحدة كانت أمام باختاكور.

وفي آخر 3 رحلات للأهلي إلى أوزبكستان واجه خلالها فريقي ناساف وبونيودكور، لم ينجح الأهلي في تحقيق أي فوز.

وسيضطر مدرب الأهلي الأوروجوياني خورخي فوساتي اليوم لتغيير 4 لاعبين في قائمته، وذلك بسبب الإصابة، حيث يغيب عنه الحارس محمد العويس ولاعبا الوسط عبدالفتاح عسيري ويوسف الحربي وفي خط الهجوم سيغيب ديجانيني تفاريس. وسيسد فراغ الغائبين ياسر المسيليم ومحمد فتيل ومهند عسيري.