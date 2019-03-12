الهلال يتوعد الدحيل بمحيط الرعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يستدرج الهلال نظيره الدحيل القطري في الساعة 18.45 اليوم على ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بهدف خطف صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، وفض اشتباكهما في الصدارة نتيجة تساويهما في النقاط (3 نقاط لكل منهما)، فيما يتفوق الدحيل بفارق الأهداف بعد انتصاره في الجولة الأولى على الاستقلال الإيراني 3 - 0، فيما فاز الهلال على العين الإماراتي 2 - 0 خارج ملعبه.

ويستعيد الهلال اليوم لاعبه الدولي سالم الدوسري بعد غيابه عن الجولة الماضية نتيجة إيقافه.

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في المقابل يغيب عن الدحيل لاعبه الدولي المعز علي للإصابة.

ويشكل العنصر الأجنبي بقيادة البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافتيمبي جوميز والأسترالي جانيك قوة مؤثرة بصفوف الهلال، إلى جانب المخضرم محمد الشلهوب ومحمد البريك وياسر الشهراني ومحمد كنو. ويرفع الهلال شعار الفوز معتمدا على عاملي الأرض والجمهور المتوقع أن يملأ جنبات الملعب بعد أن نفدت التذاكر في وقت مبكر.

أما الدحيل (ناتج دمج ناديي الجيش ولخويا) فيعتمد على الثلاثي مهدي بن عطية وناكاجيما ويوسف العربي، إلى جانب علي عفيف كقوة ضاربة.