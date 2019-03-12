الأحساء تستضيف النسخة الثانية من نزال الأبطال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستعد الهيئة العامة للرياضة لتنظيم نزال الأبطال في نسخته الثانية خلال الفترة من 16 - 14 من مارس الحالي بمتنزه جبل الشعبة في محافظة الأحساء، وذلك ضمن موسم الشرقية الذي يعد أول موسم من مواسم السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من المناطق.

وستشهد نسخة هذا العام، مشاركة أفضل الرياضيين الذين تم اختيارهم من جميع أنحاء العالم، حيث تم دعوة واختيار 12 رياضيا للتنافس في 6 رياضات، هي: التزلج بالعجلات، الدراجات الهوائية الاستعراضية، الدراجات الهوائية، لوح التزلج، الباركور والتزلج على الماء.

يذكر أن نسخة العام الماضي جرت بمحافظة جدة وتضمنت عددا من ألعاب رياضات المغامرة.