السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (موقع برشلونة) حسم برشلونة الشكوى المستمرة من نجمه جوردي ألبا بتمديد عقده أمس حتى عام 2024. واشتكى ألبا كثيرا من تأخر ناديه في مفاوضته حول تجديد عقده. وأعلن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بحضور اللاعب خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر برشلونة تجديد العقد الذي تضمن شرطا جزائيا قيمته 500 مليون يورو.



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