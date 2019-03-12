الأهلى يتلقى عرضًا جديدًا لشراء حسين السيد...

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادى الأهلى عرضًا شفهيًا من أحد الأندية السعودية لشراء حسين السيد ظهير أيسر الفريق، والمعار للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم .

ووفقًا لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن ناديه تلقى استفسار من أحد الأندية السعودية الكبيرة لبحث شروط بيع حسين السيد، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن النادى لم يتلق أى عروض رسمية فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة رافضًا الإعلان عن موقف النادى قبل وصول مخاطبات رسمية فى هذا الشأن.

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ويقدم حسين السيد مستويات جيدة مع الاتفاق السعودى ويشارك بشكل أساسى فى جميع مباريات الدورى السعودى الممتاز، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى لاتخاذ قرار بعودة اللاعب الملقب بمارسيلو فور انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، ورفض كل العروض السابقة التى تلقاها اللاعب من عدده أندية خليجية وعلى رأسها ناديه الحالى الذى يرغب ضمه بشكل نهائي.

وأكد مسئولو الأهلى أن هناك إجماعًا على عودة حسين السيد، بعد تألقه اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر، وذلك على الرغم من تواجد 3 لاعبين فى مركزه وهم على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد، ويرى مسئولو الأهلى أن التوظيف الأمثل لأيمن أشرف هو تواجده فى مركز قلب الدفاع،على أن يكون حسين السيد هو البديل الأنسب والجاهز للظهير التونسى المتألق على معلول ثم يأتى محمود وحيد بديل ثانى وربما يحظى مارسيلو بفرصة اللعب بشكل أساسى حال رحيل معلول للأحتراف الخارجى وأن كان ذلك سيكون أمرًا صعبًا للغاية بعد تجديد معلول عقده مع الأهلى بجانب كونه نجم الشباك الأول بالفريق لذا سيكون رحيله أمرًا شبه مستحلي إلا لو تلقى عرضًا لا يمكن رفضه كما حدث مع إيفونا قبل عدة سنوات.