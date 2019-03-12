الزمالك يصرف اليوم مكافآت الفوز على جورماهيا...

جدة - عمرو شويل ما زالت أجواء السعادة تسيطر على نادى الزمالك بعد فوز الفريق الأبيض على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، ما أدى إلى اعتلاء الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد من النقاط، وأخيرًا جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط.

ويصرف لاعبو الزمالك مكافأة قدرها 50 ألف جنيه، التى أعلن عنها مجلس إدارة خلال الساعات الجارية، وذلك لتحفيزهم قبل رحلة الجزائر المحدد لها الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، حيث يحرص المجلس الأبيض على صرف المكافآت بشكل فورى لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم التأهل لربع النهائى بالكونفدرالية.

بات الزمالك يمتلك فرصتين بشكل رسمى للتأهل لدور ربع النهائى بدون أى حسابات وذلك قبل الجولة الأخيرة حيث يكفيه الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داى، لحجز بطاقة ربع نهائى الكونفدرالية أما فى حالة الخسارة يكون لديه فرصة وحيدة للصعود وتتوقف على نهاية لقاء بترو أتلتيكو وجورماهيا بالتعادل والتى ستقام فى نفس موعد لقاء الزمالك ونصر حسين داى يوم الأحد المقبل.