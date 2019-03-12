اتحاد الكرة يدرس لائحة منتخب مصر الجديدة...

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة لائحة المكافآت التى يقدمها الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 من أجل تحفيز اللاعبين قبل البطولة المطالبين بالفوز بها.

كشف مصدر مطلع بالجبلاية لـ"اليوم السابع" عن أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدرس رصد مكافأة 20 ألف جنيه لكل لاعب فى حالة الفوز بكل مباراة فى دور المجموعات على أن تزيد فى الأدوار التالية لتحفيز اللاعبين على تحقيق البطولة خاصة أنها تقام على الأراضى المصرية.