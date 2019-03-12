صور.. نعمة سعيد تحصد 3 ذهبيات ببطولة العالم لناشئى الأثقال فى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال فى تحقيق 3 ذهبيات ببطولة العالم للناشئين فى أمريكا اليوم. واستطاعت نعمة أن تحصد ذهبيات، "الخطف والنتر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جرام، كما تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التى تمثل مصر فى منافسات هذه البطولة. Advertisements يذكر أن مصر ستستضيف بطولة أفريقيا للكبار شهر أبريل المقبل فى رفع الأثقال والتى تعد إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو .





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