شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة تستدعى سيد عبد الحفيظ بسبب شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مسئولو اتحاد الكرة الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار أحمد العدوى للبت فيها . وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن لجنة الانضباط ستستدعى عبد الحفيظ خلال الأيام المقبلة لسماع أقواله فى الشكوى المقدمة ضده من نادى الزمالك والتى يتهمه فيها بالإساءة إلى القلعة البيضاء.

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