koraStar رابط مباراة الاهلي وباختاكور بث مباشر Tabi3live “تابع لايف” الاسطورة للبث...

نرصد لكم رابط مباراة الاهلي وباختاكور بث مباشر، مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 على قناة بي إن سبورت الرياضية إتش دي، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات، ونتابع معكم رابط الاسطورة لايف Livehd7 لبث المباريات يلا شوت، ونستمر بالتغطية الإخبارية الهامة، لسهولة متابعة مباريات كرة القدم في البطولة الخليجية الهامة.

رابط مباراة الاهلي وباختاكور

يستضيف نادي باختاكور نادي الأهلي السعودي اليوم، في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا، وانتهت مباراة باختاكور الماضية بالتعادل، بينما انتهت مباراة الأهلي بالفوز على السد، ونتابع معكم أخبار اللاعبين، والسجل المميز لنادي اهلى جدة السعودي، من أجل سهولة المتابعة لكافة الأخبار قبل مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ننقل لكم البث المباشر لمباراة كرة القدم اليوم، ونتابع معكم بطاقة المباراة لايف ونستمر برصد التقارير الهامة.

بطاقة المباراة

مباراة أهلي جدة السعودي، ونادي باختاكور الأوزباكستاني

الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

تحكيم محمد تقى الجعفري

على ملعب باختاكور الجعفري

تعليق أحمد البلوشي

مباراة الذهاب بالمجموعة الرابعة

توقيت المباراة الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

يتم بث المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 3

رابط بديل للبث المباشر الأهلي وباختاكور

البث المباشر

نرصد لكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، بين الأهلي السعودي ونادي باختاكور الأوزباكستاني، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من اجل سهولة المتابعة، تابع المقال الآن، ونوضح العديد من التقارير، ونتابع مباريات اليوم بشكل عام

Advertisements

بطولات نادي أهلي جدة

البطولة عدد مرات الفوز كأس خادم الحرمين الشريفين 13 بطولة كأس ولي العهد السعودي 6 بطولات الدوري السعودي الممتاز 3 بطولات كأس السوبر السعودي بطولة واحدة كأس الأمير فيصل بن فهد 5 بطولات كأس المنطقة الغربية 11 بطولة كأس الخليج للأندية 3 بطولات كأس الإتحاد العربي للأندية بطولة واحدة

سجل الأهلي في دوري الأبطال

حصل الأهلي السعودي على لقب وصيف دوري أبطال آسيا مرتين، وذلك في عام 1985 وفي عام 2012، ولم يفز بالبطولة من قبل، بينما نادي باختاكور لم يفز بالبطولة من قبل، ولم يحصل على الوصيف، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع لايف المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد.

يعد نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي هو صاحب أعلى معدل في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث فاز بالبطولة ثلاث مرات في عام 1997 وعام 1998 وعام 2009، وفي المركز الثاني يأتي نادي الهلال السعودي الذي حصل على البطولة في مرتين في عام 1992 وفي عام 2000، وحصل على لقب الوصيف في أربعة بطولات، ونتابع العديد من التقارير.

ترتيب المجموعة D الرابعة

الأهلي السعودي يحتل قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط، وذلك من اصل مباراة واحدة ضد السد وفاز الأهلي السعودي بها، بينما نادي باختاكور يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام برسبوليس، ونادي برسبوليس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وفي الأخير تجد نادي السد القطري بدون رصيد من الأهداف.

أخبار اللاعبين

اللاعب معتز هوسادي يعود للتدريبات مع نادي أهلي جدة السعودي، وذلك بعد إنتهاء البرنامج العلاجي الخاص به، ووفقًا للتقرير الطبي، فإن من الممكن مشاركته في مباراة الثلاثاء، بينما اللاعب دجانيني تعرض لإصابة من الممكن أن تبعده عن المشاركة في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا.