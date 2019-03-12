رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 12 مارس عددا من المواجهات القوية في مختلف البطولات حول العالم والتي نرصد لكم مواعيدها والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

- دوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتي × شالكة: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت علي محمد علي

يوفنتوس × أتلتيكو مدريد: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق حفيظ دراجي

- دوري أبطال آسيا:

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باختاكور × الأهلي: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت أحمد البلوشي

استقلال × العين: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت عبدالناصر السهلي

الهلال × الدحيل: اليوم في تمام الساعة 5:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت عصام الشوالي

- الدوري المصري:

الجونة × الاتحاد السكندري: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

سموحة × الإسماعيلي: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة