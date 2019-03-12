رياضة | أزمة في الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني الجهاز الفني للزمالك من أزمة كبيرة قبل مواجهة المقالون العرب المقرر لها يوم 20 مارس الجاري في الجولة الخامسة والعشرين للدوري العام.

ويغيب عن الزمالك أمام المقاولون كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربي خالد بوطيب، بعدما طلب كل من الاتحاد التونسي والمغربي باستدعاء الثنائي للمشاركة مع منتخبات بلادهم في معسكر مارس الجارية.

وتلقى الزمالك خطابًا من الاتحاد التونسي، يفيد بالرغبة في استدعاء ساسي لمعسكر نسور قرطاج استعدادا لموجهتي إي سواتيني يوم 22 مارس الجاري في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والجزائر وديا يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الزمالك قد تلقى خطابا في وقت سابق من الاتحاد المغربي يفيد برغبته في استدعاء خالد بو طيب مهاجم الفارس الأبيض استعدادا لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا والأرجنتيني الودية.