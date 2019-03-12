رياضة | الحكم على مهاجم الزمالك السابق بالسجن 3 سنوات مع الشغل (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم على مهاجم الزمالك السابق بالسجن 3 سنوات مع الشغل (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل وائل الخربتاوي وكيل أعمال بنيامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، على حكم اللاعب لمدة 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 ألاف جنيه بعد تهربه من سداد مبلغ قدره 400 ألف جنيه، لوكيله.
وكان وائل الخربتاوي رفع دعوى قضائية على اللاعب يتهمه فيها بالتهرب من دفع 400 ألف جنيه قيمة وصل أمانة، وأنه لم يرد المبلغ له.
وقضت المحكم، بحبس اللاعب 3 أشهر، وغرامة 10 ألاف جنيه، بعدم حاول الوكيل إنهاء الأزمة بشكل ودي، والحصول على مستحقاته، وهو ما لم يلتزم به اللاعب.
ومن المنتظر أن يقوم الخربتاوي بإرسال صورة الحكم لسفارة اللاعب كما يرسل نسخة منها إلى السفارة المصرية بقطر حيث انضم اللاعب لأحد الأندية القطرية مؤخرا.
عاجل.. الزمالك يهدد بعدم إذاعة مباراة القمة
هدد رئيس نادي الزمالك بعدم إذاعة مباراة القمة المقبلة بين القطبين المقرر لها يوم 30 مارس الجاري.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لن نذيع مباراة القمة المقبلة إلا عندما يحصل الزمالك على مبلغ 85 مليون جنيه قيمة المستحقات من حقوق البث".
وأوضح رئيس الزمالك أنه لا يريد حدوث أزمة، ولكنه يريد أيضا الحصول المستحقات المتأخرة"
ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي المقرر له يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الاخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
رسميا.. "المسابقات" تعلن عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز في السابعة من مساء الأربعاء 20 مارس الحالي بستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها يوم الخميس 14 مارس الحالي.
وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عن تأجيل مباراة المقاولون العرب إلى يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لعب دورا هاما في تأجيل اللقاء وتبنى قضية النادي الأبيض ولابد من الإشادة به.
وتابع: "تم تأجيل اللقاء ليوم 20 مارس وبعد العودة من الجزائر وخوض مباراة نصر حسين داي في الكونفدرالية".
وأضاف "ردًا على موقف حازم إمام قومنا بإرسال كارنيهات العضوية الخاصة به وبأسرته إلى منزله".
14 لاعبا محليا تجاهلهم منتخب مصر
خرج عدد من اللاعبين المميزين من حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.
وتعرض بعض لاعبي الدوري المصري لتجاهل أجيري رغم تألقهم مع أنديتهم يتقدمهم طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز وزميله عبد الله السعيد صانع الألعاب ويوسف أوباما ومحمود كهربا وعبد الله جمعة من الزمالك وإمام عاشور جناح حرس الحدود وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب وصلاح أمين مهاجم النجوم وحسام حسن مهاجم سموحة وحسام باولو مهاجم الداخلية وحسين الشحات صانع ألعاب الأهلي وزميليه كريم نيدفيد وأيمن أشرف
قائمة منتخب مصر في معسكر مارس
حراسة المرمى: محمد أبوجبل وأحمد الشناوي ومحمود جنش وعامر عامر
خط الدفاع: عمر جابر وعلي غزال وعلي جبر وكريم حافظ ومحمد هاني وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح
خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وإسلام جابر ونبيل عماد دونجا وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي
خط الهجوم: أحمد حسن كوكا وصلاح محسن ومصطفى محمد