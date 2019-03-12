رياضة | الحكم على مهاجم الزمالك السابق بالسجن 3 سنوات مع الشغل (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم على مهاجم الزمالك السابق بالسجن 3 سنوات مع الشغل (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل وائل الخربتاوي وكيل أعمال بنيامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، على حكم اللاعب لمدة 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 ألاف جنيه بعد تهربه من سداد مبلغ قدره 400 ألف جنيه، لوكيله.

وكان وائل الخربتاوي رفع دعوى قضائية على اللاعب يتهمه فيها بالتهرب من دفع 400 ألف جنيه قيمة وصل أمانة، وأنه لم يرد المبلغ له.

وقضت المحكم، بحبس اللاعب 3 أشهر، وغرامة 10 ألاف جنيه، بعدم حاول الوكيل إنهاء الأزمة بشكل ودي، والحصول على مستحقاته، وهو ما لم يلتزم به اللاعب.

ومن المنتظر أن يقوم الخربتاوي بإرسال صورة الحكم لسفارة اللاعب كما يرسل نسخة منها إلى السفارة المصرية بقطر حيث انضم اللاعب لأحد الأندية القطرية مؤخرا.

عاجل.. الزمالك يهدد بعدم إذاعة مباراة القمة

هدد رئيس نادي الزمالك بعدم إذاعة مباراة القمة المقبلة بين القطبين المقرر لها يوم 30 مارس الجاري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لن نذيع مباراة القمة المقبلة إلا عندما يحصل الزمالك على مبلغ 85 مليون جنيه قيمة المستحقات من حقوق البث".

وأوضح رئيس الزمالك أنه لا يريد حدوث أزمة، ولكنه يريد أيضا الحصول المستحقات المتأخرة"

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي المقرر له يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الاخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.