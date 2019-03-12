رياضة | زفيريف يخسر أمام شتروف في إنديان ويلز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زفيريف يخسر أمام شتروف في إنديان ويلز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأثر ألكسندر زفيريف بالمرض وخسر 6-3 و6-1 أمام مواطنه الألماني يان-لينارد شتروف في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للتنس اليوم الإثنين.

وأنقذ شتروف أربع فرص لكسر الإرسال واحتاج إلى حوالي ساعة من اللعب لتحقيق فوزه الأول على زفيريف في خمس مباريات.

وقال زفيريف المصنف الثالث للصحفيين "أنا مريض منذ أسبوع وهذا لم يتغير لسوء الحظ. أعتقد أني لم أكن محظوظا وعانيت من فيروس ما وهكذا سارت الأمور".

وخسر زفيريف أمام نيك كيريوس في نهائي بطولة أكابولكو بالمكسيك منذ تسعة أيام.

وأضاف زفيريف أن تركيزه الرئيسي حاليا ينصب على التعافي قبل انطلاق بطولة ميامي المفتوحة في فلوريدا بعد أيام.

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وسيلعب شتروف، المصنف 55، في المباراة المقبلة مع الكندي ميلوش راونيتش المصنف 13 الذي فاز 4-6 و6-4 و6-4 على الأمريكي الصاعد من التصفيات ماركوس جيرون.



وقال راونيتش للصحفيين "أعتقد أني صنعت الكثير من الفرص وربما لم أستغل القليل من الفرص التي كنت أريد تسجيلها".

وتحسر جيرون على إهدار التقدم والخروج من المسابقة.

وقال جيرون المصنف 217 عالميا "رغم أنه كان مرشحا بشدة للفوز فإن الفوز يؤلم وكسر إرسالي في المجموعة الثالثة".

وصعد الكرواتي إيفو كارلوفيتش بالتفوق 6-3 و7-6 على الهندي الصاعد من التصفيات براجنيش جونسواران.

