الامارات | زيدان يعلق على عودة رونالدو ويعلن: أنا جائع

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعلق على عودة رونالدو ويعلن: أنا جائع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب ريال مدريد الجديد، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه جاهز واللاعبين لخوض تحدي باقي مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت تصريحات "زيزو" خلال المؤتمر الصحافي التقديمي له، على النحو التالي: "عندما يتصل بي رئيس ريال مدريد لا أستطيع أن أقول لا، هذا كل مافي الأمر ببساطة"، "أنا أحب هذا الرئيس وهذا النادي، وهذا هو سبب عودتي".

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وأضاف أن "العودة مسؤولية كبيرة، وأنا جاهز لها 100%"، كما أن كريستيانو رونالدو رحل عن الريال ولا أحد يستطيع أن يغير التاريخ، لقد كان أفضل اللاعبين.

قال زيدان "غادرت لأنني احتجت للتغيير، والمجموعة كذلك"، لدي أحاسيس جميلة.. أنا سعيد للعودة للعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين".

وختم زيدان: "أنا هنا لأضع ريال مدريد في المكان الذي اعتاد عليه، وقد اخترت تدريب ريال مدريد، وأنا جائع أكثر الآن".