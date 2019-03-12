التشكيل المتوقع ليفونتوس أمام اتليتكو مدريد في أبطال أوروبا

يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع اتلتيكو مدريد الإسباني في العاشرة مساء اليوم بملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "تورينو" الإيطالية، في "إياب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وحسب موقع "جول" العالمي عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لناديا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم.

من المنتظر أن يدخل ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، فويتشيك تشيزني في حراسة المرمى - أليكس ساندرو - جيورجيو كيلليني - دانييلي روجاني - كانسيلو - بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور- كريستيانو رونالدو - ماريو مانزوكيتش - باولو ديبالا.

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في المقابل ينتظر أن يدخل دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، يان أوبلاك في حراسة المرمى - فيليبي لويس - دييجو جودين - راؤول خيمينيز - سانتياجو أرياس - توماس ليمار - كوكي - رودري - ساؤول نيجيز - أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما يكفى اتلتيكو مدريد التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

كانت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس التي أقيمت في ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، إنتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.