شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحيل سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحال مسئولو اتحاد الكرة الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار أحمد العدوى للبت فيها . وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن لجنة الانضباط ستستدعى عبد الحفيظ خلال الأيام المقبلة لسماع أقواله فى الشكوى المقدمة ضده من نادى الزمالك والتى يتهمه فيها بالإساءة إلى القلعة البيضاء.

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