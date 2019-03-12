خالد بوطيب ينتظم اليوم بتدريبات الزمالك...

جدة - عمرو شويل ينتظم الدولى المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى الكونفدرالية.

كان بوطيب قد عاد إلى القاهرة صباح الإثنين عقب الانتهاء من مراسم جنازة والده الذى وافته المنية الأسبوع الماضى ما أدى إلى غياب اللاعب عن الفريق الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات التى أقيمت فى استاد برج العرب وانتهت لصالح الزمالك برباعية نظيفة.

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جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى بتر أتلتيكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.

بات الزمالك يمتلك فرصتين بشكل رسمى للتأهل لدور ربع النهائى بدون أى حسابات وذلك قبل الجولة الأخيرة حيث يكفيه الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داى، لحجز بطاقة ربع نهائى الكونفدرالية أما فى حالة الخسارة يكون لديه فرصة وحيدة للصعود وتتوقف على نهاية لقاء بترو أتلتيكو وجورماهيا بالتعادل والتى ستقام فى نفس موعد لقاء الزمالك ونصر حسين داى يوم الأحد المقبل.