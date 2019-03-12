اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباريات بعد مواجهة الزمالك والمقاولون...

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين على عدم تأجيل أى مباريات مقبلة فى الدورى أو كأس مصر سواء للأهلى أو الزمالك المشاركين فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية على الترتيب فى حالة تأهل أى منهما لدور الـ8، لرغبة المجلس فى إنهاء بطولة الدورى أو الكأس قبل شهر يونيو المقبل الذى يشهد استعداد الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بسبب قرار الاتحاد الأفريقى بتحديد كل دولة الفرق التى تشارك فى دورى الأبطال والكونفدرالية قبل 30 يونيو استعدادًا للموسم الجديد.

وطلب مسئولو الجبلاية من عامر حسين إخطار الأندية برفض أى تأجيل خلال الفترة المقبلة وأن مباراة الزمالك أمام المقاولون ستكون الأخيرة فى التأجيلات بعد قرار الجبلاية بترحيلها إلى 20 مارس بدلاً من بعد غدٍ الخميس بناء على طلب الزمالك لارتباطه بمباراة مهمة أمام نصر حسين داى الجزائرى يوم الأحد المقبل فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية والتى يحتاج فيها الزمالك للفوز أو التعادل لضمان التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية.