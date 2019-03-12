شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك "شايل سيفه" فى موقعة الحسم أمام حسين داى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق نادى الزمالك تحدى جديد عندما سيواجه حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد القادم، فى ختام دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية فى المباارة التى ستقام فى الجزائر.

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر، فيما يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى لحسم موقف الصعود إلى دور ربع النهائى ويحتاج الأبيض إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل بشكل رسمى بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى ويرصد الخليج 365 أبرز إستعدادات الأبيض لهذه المواجهة الهامة أمام الفريق الجزائرى فى التقرير التالى..

العفو عن كهربا

رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، 150 ألف جنيه مكافأة خاصة لكهربا مهاجم الفريق الأبيض على كل هدف يسجله فى مرمى نصر حسين داى الجزائرى فى المباراة المقبلة التى ستجمع الفريقين، الأحد فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، بعدما تحدث معه اللاعب عن الغرامة السابقة التى وقعت عليه بواقع 300 ألف جنيه على خلفية بصقه تجاه الجماهير البيضاء بسبب توجيه سبابا له فى الملعب قبل أن يخضع للتحقيق ويلتزم بقرار إيقافه وتم رفع عقوبة الإيقاف عنه وأوضح له رئيس الزمالك أنه حدد 150 ألف جنيه له على كل هدف يسجله فى المباراة المقبلة وفى حالة تسجيل هدفين سيكون بذلك عوض تلك الغرامة.

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كان كهربا تمت معاقبته على واقعة البصق تجاه الجمهور فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة بإيقافه مباراة وتغريمه 300 ألف جنيه من قبل مجلس الإدارة وغاب عن الجولة الرابعة التى جمعت الفريقين الأبيض بنظيره الأنجولى فى الكونفدرالية ثم عاد للمشاركة بعد رفع الإيقاف أمام جورماهيا، حيث شارك بديلا فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التى جمعت التى جمعت الفريقين بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

فيما يستعيد الزمالك، المغربى خالد بوطيب مهاجم القلعة البيضاء فى رحلة السفر للجزائر، بعد العودة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مراسم جنازة والده فى المغرب، وذلك من أجل الاستعانة بخدماته فى مواجهة بطل الجزائر بعدما غاب عن لقاء جورماهيا الكينى، فى الجولة الخامسة بدور المجموعات فى الكونفدرالية، نظرًا لارتباطه بإجراءات نقل جثمان والده من فرنسا إلى المغرب ثم إقامة مراسم الجنازة ظهر الأحد ، على أن يعود للفريق الأبيض مباشرة للمشاركة مع فريقه فى الجولة الاخيرة بدور المجموعات فى الكونفدرالية.

كما أن نادى الزمالك أصبح فى هذه الفترة يمتلك دكة بدلاء لا تحتلف عن الأساسين من حيث الجاهزية وهو ما ظهر فى لقاء جورماهيا أيضا فى ظل غياب بوطيب و كهربا و أيمن حفنى فى موادهة بطل كينيا و مشاركة عمر السعيد المهاجم الذى ادى أدائا قويا والواعد أحمد سيد زيزو.

كما يعول كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أمال كبيرة فى خط الدفاع على الثنائى محمود علاء ومحمود الونش بعد عودة تلك الثنائية وظهورهم بمستوى جيدا مؤخرا فى مباراة جورماهيا.