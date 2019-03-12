شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى ضيافة الجونة اليوم بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره الاتحاد السكندرى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الجونة فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور له بالمسابقة المحلية فيما فاز الاتحاد السكندرى برباعية مقابل هدفين على نظيره الإنتاج الحربى.

ويحتل الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة .

وطالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى فيما شدد حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى على لاعبيه مواصلة النتائج المتميزة بعد رباعية الإنتاج الحربى للتخلص من المراكز المتأخرة فى جدول ترتيب المسابقة .