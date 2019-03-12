شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة نصر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الدولى المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى الكونفدرالية.

كان بوطيب قد عاد إلى القاهرة صباح الإثنين عقب الانتهاء من مراسم جنازة والده الذى وافته المنية الأسبوع الماضى ما أدى إلى غياب اللاعب عن الفريق الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات التى أقيمت فى استاد برج العرب وانتهت لصالح الزمالك برباعية نظيفة.