شوبير يطالب الأهلى تحمل نسبة من رحلة الجماهير بمباراة شبيبة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ادارة النادى الأهلى تخفيض قيمة الاشتراك فى الرحلة ذات اليوم الواحد التى أعلن النادى عن تنظيمها للجماهير لمؤازرة الفريق والمحددة بقيمة 200 جنيه. وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" على النادى الأهلى ومجلس الإدارة ان يتحمل جزء من تكاليف الرحلة لمنح الفرصة لأكبر عدد من الجماهير لحضور المباراة ومساندة الفريق خاصة وأن البعض قد لا يستطيع تحمل القيمة المالية المحددة. Advertisements وأكد شوبير ان الأهلى بحاجة لجهود وماؤزة الجماهير فى المباراة المقرر اقامتها أمام شبيبة الساورة فى ختام منافسات دور المجموعات لبطولة افريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام بملعب استاد برج العرب. وقال شوبير أنه يتمنى زيادة عدد الجماهير الى 25 ألف متفرج كما يرغب مجلس إدارة النادى خاصة وان الملعب فى الجزائر كان كامل العدد فى المباراة التى جمعت الفريقين، وان القلعة الحمراء بحاجة الى مجهودات كل الجماهير التى تسعى بإيجابية لمساندة فريقها فى البطولة القارية.

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