beIN3 يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وباختاكور Ahly VS Pa5tacor تابع لايف-رابط دوري أبطال آسيا Livehd7...

نتابع معكم يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وباختاكور بث مباشر، رابط الاسطورة لايف Livehd7 لمتابعة مباريات كرة القدم، بطولة دوري أبطال آسيا، ونتابع معكم مباراة الجولة الثانية في المجموعة الرابعة، مباراة أهلي جدة وباختاكور من أوزباكستان، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، على قناة بي إن سبورت الرياضية إتش دي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع الأخبار العاجلة الآن.

يلا شوت الاهلي وباختاكور

يستضيف نادي باختاكور الأوزباكستاني نادي أهلي جدة السعودي، وذلك في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب باختاكور المركزي، ونتابع معكم بطاقة المباراة، وكذلك القنوات الناقلة للحدث، ونتائج المواجهات السابقة بين الفرق، من أجل الوصول للمراكز المتقدمة من المتابعة، حول مباريات دوري أبطال آسيا، تابع لايف مباراة اليوم ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة.

نتابع معكم التصريحات الصحفية للفريق، ونرصد لكم التقارير العاجلة من وقت للثاني.

حارس الأهلي

صرح محمد العويس حارس مرمى نادي أهلي جدة، بأنهم قادرون على إسقاط باختاكور في عقر داره وأمام جماهيره، وشدد على أهمية المباراة الهامة الليلة، وقال بأن الفريق عليه ألا يتهاون بالخصم، الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على السد في المباراة الماضية ويأمل في الفوز مرة أخرى.

تصريحات مدرب الأهلي

صرح المدير الفني للنادي الاهلي خورخي فوساتي، بأن الإصرار هو سلاح النادي الأهلى السعودي أمام ضغط المباريات بشكل عام، وقال بأن الفريق هدفه هو تحقيق الإنتصار الثاني على التوالي وحصد المزيد من النقاط، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، حول التصريحات الصحفية المتميزة.

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نتائج المواجهات السابقة

بدأت المباريات السابقة بالمواجهات المباشرة بين الاهلي السعودي ونادي باختاكور منذ عام 2005، وإلتقى الناديين في أربعة مباريات فقط، ولكن حسم التعادل نتيجة مبارتين منهما، وفاز الأهلي على باختاكور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في عام 2005، بينما فاز باختاكور في نفس العام على الأهلي بنتيجة 2-1، ونتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي السعودي اليوم.

المجموعة الرابعة

تضم المجموعة الرابعة النادي الأهلي المتصدر، ونادي باختاكور، ونادي برسبروليس ونادي السد، والاهلي السعودي متصدر لجدول المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وذلك من أصل مباراة واحدة خاضها النادي، بينما نادي باختاكور يأتي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من أصل تعادل وحيد له في البطولة، ونادي برسبوليس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ونادي السد في المركز الاخير بدون نقاط.

سجل الأندية بدوري الأبطال

نادي أهلي جدة وصل للنهائي مرتين في دوري أبطال آسيا، ولكن حصل على مركز الوصافة فقط، وذلك في عام 1985 وفي عام 2012، ولم يفز بالبطولة من قبل، ولكن حصل على الميدالية الفضية في مرتين بالبطولة، بينما نادي باختاكور لم يفز بالبطولة من قبل، ولم يحصل على الوصافة بها.

بطاقة المباراة

مباراة الأهلي “السعودية ضد باختاكور “أوزباكستان”

الجولة الثانية بطولة دوري أبطال آسيا

على ملعب باختاكور المركزي

تحكيم محمد تقى الجعفري

تعليق أحمد البلوشي

المجموعة الرابعة

مباراة الذهاب

توقيت المباراة الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

البث المباشر

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