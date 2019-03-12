أول تعليق لـ"زين الزين زيدان" بعد عودته لـ"ريال مدريد"

أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن عودته، إلى تدريب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني بعد 9 أشهر من استقالته، يعتبر "تحديا أكبر" من ولايته الأولى (2016-2018).
وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد إعلان عودته لتدريب النادي الملكي "إنه تحد أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية"، مضيفا "لقد سئلت للتو: ألا تخاطر؟ .. لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود.
ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثان بالنسبة لي، بالنسبة للنادي سأقبل التحدي لأنني أرغب ذلك بشدة".
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