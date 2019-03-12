كتب- وليد خليل انتصر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على قنوات بي إن سبورتس وألغى احتكارها للمباريات بالمملكة. وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا رسميا قال فيه إنه ألغى احتكار بث البطولات الآسيوية المختلفة في السعودية. وأكد الاتحاد السعودي خلال بيان رسمي أنه سيتم بث مباريات البطولات الآسيوية المختلفة داخل السعودية بصورة تدريجية بداية من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا غدا الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي ال الشيخ ينتصر علي قنوات بي ان سبورتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.