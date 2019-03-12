صورة | أديداس تستثمر عودة زيدان لريال مدريد

استغلت شركة أديداس للملابس والأدوات الرياضية، فرصة عودة عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد خلفًا لسانتياجو سولاري، ليلة أمس الاثنين، وبدأت في الترويج لأحدث منتجاتها عبر المنصات الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر بعض صوره بتلك المنتجات الجديدة.

ووضع زيدان تركيزه على المشاريع الترويجية لشركة أديداس خلال الفترة التي تلت استقالته من تدريب ريال مدريد مطلع شهر يونيه 2018.

وظهر الفرنسي ذو الأصل الجزائري في في أكثر من حملة ترويجية لـ شعار أديداس لعل أهمها في الصين بنهاية شهر نوفمبر 2018 ثم رفقة ديفيد بيكهام نهاية فبراير ومطلع مارس 2019.

ونشر الحساب الرسمي لشركة أديداس على إنستاجرام صورة لزيدان بالقميص الأسود المخطط بالأحمر والخاص بتدريبات ريال مدريد، وكتبت قبل دقائق من تقديم زيدان لوسائل الإعلام الإسبانية والعالمية بقاعة مؤتمرات ملعب سانتياجو برنابيو “احذروا مَن عاد”!.

زيدان الذي جدد عقده مع شركة أديداس في صيف 2017، قام بتصوير إعلان مع بيكهام لصالح الشركة الألمانية الأعرق والأشهر في مجال صناعة الأحذية الرياضية، للكشف عن أحذية كروية جديدة مستوحاة من تصاميم الأحذية التي استخذمها الثنائي قبل أكثر من 20 عامًا في كأس العالم.

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وقبل وبعد إعلانه مع بيكهام، ارتبط اسم زيزو بالعودة إلى عالم التدريب من جديد، سواء بتولي تدريب مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو فريقه السابق كلاعب “يوفنتوس”.

ولم يتوقع أحد أن زيدان في طريقه نحو العودة إلى سانتياجو برنابيو لتدريب ريال مدريد بعد 9 أشهر فقط من رحيله بشكل مفاجيء.

ورفض زيدان التحدث عن الميركاتو الصيفي، وإذا ما كان حصل على ضمانات من رئيس النادي “فلورنتينو بيريز” بجلب نجوم أمثال إدين أزار أو كيليان مبابي أو بول بوجبا.

وقال المتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية كمدرب لــ النادي الملكي “كل ما أود التركيز عليه في اللحظة الراهنة هو تحسين أداء الفريق”.

وأتم زيدان حديثه “نود تحقيق نتائج متميزة كي ننهي الموسم في مركز جيد أولاً، وسأضع كامل تركيزي على الإحدى عشرة مباراة المتبقية في الليجا، وسيكون لدينا بعدها متسع من الوقت للتحدث عن سوق الانتقالات”.