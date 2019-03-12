رياضة | نطلاقة مصرية قوية في بطولة "بلاك بول" للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نطلاقة مصرية قوية في بطولة "بلاك بول" للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُسدل الستار، مساء اليوم الاثنين، على الدور الأول من بطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الإسكواش، المقامة في مصر.

وشهدت المنافسات تأهل المصرية سلمى هاني، بعدما هزمت البلجيكية نيلي جيلس بنتيجة 3-1، بواقع 13-11، 7-11، 13-11، 11-1.

كما تأهلت هانيا الحمامي عقب فوزها على مواطنتها، سلمى يوسف، بنتيجة 3-0، بواقع 11-6، 11-8، 12-10.

وصعدت روان العربي للدور الثاني، بعدما فازت على لاعبة هونج كونج، آني أو، بنتيجة 3-0، جاءت بواقع 11-9، 11-8، 11-9.

Advertisements

وتأهلت المصرية يثرب عادل أيضا للدور الثاني، عقب فوزها على مواطنتها ميار هاني، بنتيجة 3-2، بواقع 11-8، 6-11، 11-3، 8-11، 12-10.

وودعت المصرية مريم متولي منافسات البطولة، عقب خسارتها أمام الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة 2-3، بواقع 9-11، 11-7، 19-17، 5-11، 9-11.

كما خرجت المصرية زينة ميكوي، بعد هزيمتها أمام الإنجليزية أليسون وترز، بنتيجة 1-3.

ومن المنتظر أن يبدأ غدا الثلاثاء، كل من، رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب، ونوران جوهر، منافسات البطولة انطلاقا من الدور الثاني، نظرا لتصنيفهن العالي.

وستلتقي الوليلي مع روان العربي، ونور الشربيني مع أليسون وترز، فيما تصطدم نور الطيب بمواطنتها هانيا الحمامي، بينما ستلعب يثرب عادل مع منافستها الإنجليزية، لارا ماسارو.

